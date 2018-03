Polizei bittet um Hinweise 22. März 2018 10:54; Akt: 22.03.2018 11:07 Print

Wiener Mädchen (14) ist spurlos verschwunden

Vanessa Tomic (14) verließ schon am 3. März die Wohnung ihrer Mutter in der Wattgasse in Wien-Ottakring. Seither fehlt von dem Mädchen jede Spur.