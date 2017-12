Wiener Media Markt bei Rabattschlacht verwüstet

Um Punkt 6 Uhr ratterte das Absperrgitter vor der Media Markt-Filiale im Shoppingtempel "The Mall" nach oben. Kaum tat sich ein Spalt auf, schlüpften die ersten Schnäppchenjäger unter der Barriere durch und sprinteten los. Ihr Ziel: Ein UHD-Fernseher von Samsung und das iPhone 7, beide am ersten Werktag nach Weihnachten stark vergünstigt.

Dann begann das große Zerren und Zanken. Ein Video (s.o.) zeigt die Rabattschlacht: Mit vollem Körpereinsatz wurde um die begehrten TV-Geräte gerungen, Verpackungsmaterial flog durch die Luft, Playstation-Controller purzelten zu Boden und wurden achtlos zertrampelt. Der Schaden dürfte zumindest im vierstelligen Bereich liegen, "die genaue Summe wird noch erhoben", sagt Geschäftsführer Michael Prager zu "Heute".

Einen derartig hitzigen Tiefpreiskampf habe er im Einkaufszentrum zuvor noch nie erlebt. "Das kann man nicht mal mit Black Friday vergleichen", so Prager. Am Rabatttag nach dem amerikanischen Erntedankfest gelten die Angebote hierzulande nämlich den ganzen Tag, am 27. Dezember nur von 6 bis 9 Uhr.

Auch bei Media Markt in der Lugner City kam es zu Rangeleien, erzählt "Heute"-Leser Petar P.: "Es sind extrem viele Menschen gekommen, alle wollten den Fernseher. Ums letzte Exemplar wurde dann gestritten. Glücklicherweise konnte ein Mitarbeiter schnell schlichten."

