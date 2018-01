Messer-Raub: Verdächtiger schreibt an "Heute"

Ein 14-Jähriger wurde am 3. Juli 2017 von einem Unbekannten in der Dresdner Straße (Wien-Brigittenau) mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Anschließend flüchtete der junge Täter. Am gestrigen Sonntag fahndete die Wiener Polizei nun öffentlich nach dem Verdächtigen. "Heute" berichtete.

16-Jähriger stellte sich selbst

Wie Polizei-Pressesprecher Patrick Maierhofer am heutigen Montag bestätigt, stellte sich der 16-Jährige noch am selben Tag selbst. Er suchte am Sonntag die Polizeiinspektion in der Vorgartenstraße (Wien-Brigittenau) auf, nebenbei derselbe Bezirk in dem die Tat begangen wurde, und wurde direkt polizeilich einvernommen. Der Teenie zeigt sich jedoch nicht geständig.

"Er ist auf freiem Fuß angezeigt worden. Es wird auf jeden Fall ein Verfahren gegen ihn eingeleitet", so Patrick Maierhofer. Ach ja: Nachdem er bei der Polizei war, schrieb er "Heute" auf Facebook: "Nehmt's ihr diese Scheiße weg. Was is los, Oida? Ich war schon bei der Polizei".

(mp)