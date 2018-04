Rinterzelt verkauft 05. April 2018 18:17; Akt: 05.04.2018 18:17 Print

Wiener Müll wird schon bald in Graz getrennt

Das Rinterzelt in der Donaustadt wurde nach Mexiko verkauft. In Zukunft wird Wiens Müll bei der ARA in Graz getrennt.