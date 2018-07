Wer kennt diesen Mann? 30. Juli 2018 11:42; Akt: 30.07.2018 11:43 Print

Wiener Polizei fahndet nach diesem Einbrecher

Bereits am 2. Juni brach ein Unbekannter in ein Geschäft in Hietzing ein. Nun veröffentlichte die Polizeidirektion ein Lichtbild.