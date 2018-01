Wiener Szenelokal erntet Shitstorm wegen JVP-Feier

Das Schikaneder in der Margaretenstraße im 4. Wiener Gemeindebezirk ist ein Klassiker unter den Szenelokalen. Die Public Viewings im dazugehörigen Kino – sei es Fußball-WM, Tatort oder Song Contest – sind Pflichttermine. Doch nun hagelt es heftige Kritik und Boykottaufrufe der überwiegend politisch links orientierten Stammkundschaft.

Am Freitag verbreitete sich auf sozialen Netzwerken die Information, dass die Junge Volkspartei (JVP) Wien sich für ihren "Neumitgliederempfang" am Dienstagabend in die Räumlichkeiten des Lokals eingemietet hat. Viele regelmäßigen Besucher sehen darin eine Provokation und sogar einen Verrat an den Idealen des Lokals.

"Rassistische Organisation"

Durch das Überlassen der Räumlichkeiten an eine "rassistische" und "neofaschistische" Organisation – so der Tenor in zahlreichen wütenden Bewertungen auf Facebook – werfe das Schikaneder seine Ideale und seine Stammkundschaft über Bord.

Das Lokal selbst gesteht in einer Facebook-Stellungnahme einen Fehler ein. Man habe "die Einhaltung der Richtlinien für derartige Einmietungen nicht richtig geprüft und kommuniziert", heißt es. Das Lokal beklagt sich jedoch über "viel Misstrauen, Hass, Verlogenheit, Scheinheiligkeit und Häme", die nach "20 Jahren differenzierter Kulturarbeit" nun auf das Lokal einprasseln würden.

Ebenfalls auf Facebook wird bereits zu einer Gegenveranstaltung mit Demo und Musik am Dienstagabend direkt vor dem Lokal aufgerufen. Auf Facebook haben sich derzeit knapp 100 Teilnehmer angekündigt, Tendenz steigend.



