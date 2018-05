Wohnen in Wiener Villen liegt voll im Trend

Villen in Währing und Döbling sind gefragt wie nie. Der neue Villenreport der "Otto Immobilien" verzeichnet bei Umsatz und Angebot einen Höchststand. "2017 war mit 175 Millionen Euro Transaktionsvolumen und 64 Verkäufen ein absolutes Rekordjahr und lag um 40% über dem langjährigen Durchschnitt", erklärt Elfie Zipper, Villenexpertin von Otto Immobilien. Im Zehnjahres-Schnitt werden in Währing und Döbling pro Jahr 46 Villen veräußert.

Umfrage Würden Sie gerne in einer Villa wohnen? Wenn ich mir das leisten könnte, klar. Warum nicht?

Nur wenn jemand anders sauber macht.

Nein, das wäre mir zu groß.

Mittlerer Kaufpreis bei zwei Millionen Euro

Für den Traum vom Wohnen in der eigenen Villa müssen die Bewohner einiges springen lassen. Das mittlere Preisniveau für Villen im 18. und 19. Bezirk ist seit 2009 kontinuierlich von 1,2 Millionen Euro auf knapp über 2 Millionen Euro im Jahr 2017 gestiegen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Preissteigerung von 6,6%, heißt es im Villenreport.

In Grinzing und Pötzleinsdorf, wo das Angebot am größten ist, liegen die Preise im Mittel zwischen rund 3 und 5 Millionen Euro. "Die Erfahrung zeigt, dass oft die konkrete Mikrolage, wie einzelne Straßenzüge oder die Entwicklungsmöglichkeit der Liegenschaft über die Höhe des Kaufpreises entscheiden", so Villen-Expertin Sonja Kaspar von Otto Immobilien.

Aktuell 53 Villen zu haben

Derzeit umfasst das relevante Villenangebot im 18. und 19. Wiener Gemeindebezirk exakt 53 Häuser. Rund 45% davon konzentrieren sich auf die Katastralgemeinden Grinzing und Pötzleinsdorf. Der Rest des Angebotes verteilt sich auf die anderen Bezirksteile, wobei im oberen Preissegment Untersievering und Währing liegen.

Dominiert wird der Villenmarkt auf Verkäufer- wie auch auf Käuferseite von Privatpersonen: mit rund 55% bei den Käufen und knapp 72% bei den Verkäufen. Erst in den letzten zwei Jahren haben Unternehmen begonnen, verstärkt in Villen zu investieren.

Währing und Döbling mit knapp 3.000 Villen

Insgesamt gibt es in den Bezirken 18. und 19. exakt 2.918 Villen laut OTTO-Definition. Davon befinden sich 71% (2.082) in Döbling und 29% (836) in Währing.

Als Grundlage für die Bestandserhebung der Villen im 18. und 19. Bezirk diente der Wiener Kulturgüterkataster für die Kategorien "freistehende Villen" bzw. "Villen in Randbebauung", Daten von IMMOunited sowie eine von Otto Immobilien entwickelte Methodik und Kategorisierung.





(lok)