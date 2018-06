Wiener Wega trainierte in Tschechien für Ernstfall

Das Übungsszenario war spektakulär: Bei der fiktiven Übergabe eines Häftlings durch die tschechische Polizei am Grenzübergang Drasenhofen (NÖ), wurde der Mann durch mehrere bewaffnete Personen befreit. In Folge flüchteten diese in ein Waldstück. Wega und die tschechische Spezialeinheit SPJ mussten ihn zurückholen.

Wega-Übung in Tschechien (Bild: LPD Wien) Wega-Übung in Tschechien (Bild: LPD Wien)

Zuerst durchkämmten die Einsatzkräfte den Wald, ein gemeinsamer Stab koordinierte die Übung. Ziel war der Erfahrungsaustausch im taktischen Vorgehen bei hoher Gefährdungslage sowie der Vergleich von Fertigkeiten und Ausrüstung. Ein besonderes Augenmerk wurde auf den Bereich der Verwundetenversorgung gelegt. Seitens der WEGA waren ca. 45 Polizisten beteiligt, seitens der SPJ ca. 100 Beamte.



