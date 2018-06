Wiener Wettkönig tippte neun WM-Spiele richtig

Ein Wiener glaubte an sein Glück und wettete in einer Trafik in Wien-Hernals mit "Tipp3" auf die ersten neun WM-Spiele. Der Mann hatte einen goldenen Riecher: Mit dem System 1,2,X tippte der Kunde den Ausgang aller Spiele richtig. "Das zu erraten ist wirklich außergewöhnlich“, so "Tipp3"-Chef Philip Newald. Der Einsatz wird nun mit 910 multipliziert.

Die Quote lag bei 1:910

Rund 50.000 Euro Gewinn

Der Wettkönig aus Hernals streift um die 50.000 Euro ein. Die genaue Gewinnsumme wird von dem Wettanbieter aus Datenschutzgründen nicht bekannt gegeben. Der Mindesteinsatz pro abgegebenem Tipp liegt bei 3 Euro, der Höchsteinsatz liegt bei 500 Euro. Für Newald ist die WM jetzt schon ein Erfolg.

"Wir haben heuer viele neue Kunden und rechnen mit 800.000 abgegebenen Tipps während der gesamten WM."

