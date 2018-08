Wiener hat über 1.000 Hard Rock-Café-T-Shirts

Im Oktober 1990 betrat Thomas Köhler (48) in Las Vegas das erste Hard Rock Café seines Lebens, sein erstes T-Shirt hat der Wiener dann im März 1999 im Hard Rock-Café in San Diego (USA) gekauft. Was als Souvenir begonnen hat, ist bald zur echten Sammelleidenschaft geworden. Noch am gleichen Tag kamen dann T-Shirts aus zwei aus den Hard Rock-Cafés in La Jolla (Stadtteil von San Diego) und Tijuana (Mexiko) dazu. Auf die Idee habe ihn ein Freund und ehemaliger Arbeitskollege gebracht, der damals selbst gesammelt habe.

Umfrage Haben Sie auch eine Sammler-Leidenschaft? Als Kind hatte ich eine, jetzt nicht mehr.

Ja, ich sammle gerne.

Nein, dafür ist mir das Geld zu schade.

Bildstrecken Hard Rock Cafe Vienna Das erste Hard Rock-Café wurde 1971 in London gegründet. Heute betreibt die Kette Hard Rock Cafe International Inc. weltweit Restaurants, Hotels und Casinos. Aktuell gibt es über 200 Filialen in mehr als 50 Ländern. In Österreich gibt es in Wien (Rotenturmstraße 25) und in Innsbruck (Maria-Theresien-Straße 16) ein Hard Rock-Café.

"Jedes City-T-Shirt hat ein besonderes Design"

"Ich sammle sogenannte City T-Shirts. Diese Shirts haben auf der Rückseite ein städtetypisches Design und bieten für mich die interessanteste Abwechslung. Jedes Hard Rock-Café hat ein anderes Motiv. Im Schnitt wechseln diese Designs alle zweieinhalb Jahre, je nach Café. Man wird also nie fertig", schmunzelt der Sammler, der im Zivilberuf in der Luftfracht am Flughafen Schwechat arbeitet.

Über 1.000 Shirts für rund 23.000 Euro

Mittlerweile hat der Wiener 1.008 City-T-Shirts im Wert von rund 23.000 Euro im Schrank. "In den letzten zehn Jahren habe ich gut 100 Shirts aus meiner Sammlung ausgemustert. Mit der Zeit habe ich mein Sammeln etwas eingeschränkt. Prinzipiell möchte ich zumindest ein City T-Shirt pro Café besitzen, bei jedem weiterem muss mir das Design gefallen".

Für seine Sammlung hat Köhler 115 Hard Rock-Cafés und andere Locations wie Hotels oder Rock Shops besucht. Laut einer aktuellen Auflistung auf der offiziellen Hard Rock-Café-Webseite hat die Kette weltweit mehr als 200 Filialen. Für den Sammler als mehr als genug Möglichkeiten für Neuanschaffungen. "Es gibt keine Filiale, die ich unbedingt besuchen will, aber ich freue mich über jedes neu besuchte Café. Und noch mehr freue ich mich, wenn es ein City T-Shirt gibt, welches ich noch nicht besitze", so Köhler.

Einen Traum hat der Wiener aber doch: "Es gab beim City-T-Shirt für das Hard Rock Café Nikosia auf Zypern einen Fehldruck. Als das richtige Design dann da war, hatte das Café wieder geschlossen. Eines von diesen T-Shirts zu haben, wäre schon toll", lacht Köhler. Der Wiener hat auch schon ein neues Stück für seine Sammlung im Auge: "Ende 2018 soll südlich von Male auf den Malediven ein Hard Rock Café und Hotel eröffnen. Auf das freue ich mich schon".

Sammlerstücke, keine Alltagsgegenstände

Da die T-Shirts reine Sammlerstücke sind, werden sie nicht getragen. Stattdessen werden sie zunächst fotografiert, gebügelt und dann fein säuberlich in den Kleiderkasten eingeschlichtet. "Zum Aufhängen oder Einrahmen reicht der Platz leider nicht. Bis auf etwa zehn Shirts sind alle Leiberl neu. Natürlich habe ich daneben aber auch ein paar T-Shirts, welche ich anziehe. Dazu zählen zum Beispiel Designs, die ich entweder doppelt habe oder mir nicht so gefallen", erzählt der Wiener.

Für ein Lieblingsstück kann sich der Sammler nicht entscheiden. "Es gibt aber ein paar Exemplare, welche für mich etwas Besonderes sind. Zum Beispiel das T-Shirt aus Taichung in Taiwan, das war mit rund 70 US-Dollar auch das teuerste Stück. Andere sind wieder von Cafés, die nicht lange geöffnet hatten oder nur sehr schwer zu ergattern waren", so Köhler.

Café-Besuch als Fixpunkt im Urlaub

Für Köhlers Lebensgefährtin ist es mittlerweile Gewohnheit, dass zu jedem Urlaub auch ein Besuch im Hard Rock-Café gehört. "Meine Freundin akzeptiert und unterstützt meine Sammelleidenschaft. Sie hat kein Problem damit, mit mir das eine oder andere Cafè zu besuchen, solange der Urlaub auch aus etwas anderem besteht", lacht Köhler. Ein Urlaub ohne Hard Rock Café gehe aber auch nicht, schmunzelt Köhler.

Jene Hard Rock Café-T-Shirts, die keine Sammlerstücke sind, trage er jeden Tag. Die Ausnahme wird aber am Tag seiner Hochzeit sein: "So viel Stil habe ich schon", lacht der Sammler.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: