Wiener sagen "Nein" zur berittenen Polizei

Eine aktuelle Umfrage von W24 mit UniqueResearch ergibt, dass die Mehrheit der Wiener gegen die geplanten Maßnahmen von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), die Wiener Polizei mit Pferden auszustatten, sind.

Umfrage Was halten Sie von der berittenen Polizei? Finde ich super.

Finde ich eher gut.

Finde ich eher schlecht.

Bin ich dagegen.

Bildstrecken Reiterpolizei: Ausbildung in Neustadt, Zentrale in Wien Über die Umfrage:

Methode: Online-Befragung

Zielgruppe: Wahlberechtigte Wienerinnen und Wiener

Stichprobengröße: 500 Befragte

Maximale Schwankungsbreite der Ergebnisse: +/- 4,4%

Feldarbeit: 15. bis 18. Juni 2018

68 Prozent sprechen sich demnach gegen das Projekt des Innenministeriums aus, 9 Prozent sind unbedingt dafür, 18 Prozent eher dafür, 5 Prozent haben sich keine Meinung gebildet, aber 89 Prozent haben schon davon gehört.

Das Ergebnis freut die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter. So teilt Harald Segall, der Vorsitzende der Personalvertretung der Wiener Polizei, in einer Reaktion am Donnerstag mit, dass die aktuelle Umfrage die Position der Personalvertretung bestärken würde. "Wir freuen uns, dass wir mit unserer Position bei der Wiener Bevölkerung eine derart hohe Zustimmung ernten. Unseren Dienstherrn sind allerdings Pferde wichtiger", so Segall.

Als "wenig überraschend" kommentiert der Wiener SPÖ-Gemeinderat und Sicherheitssprecher Christian Hursky das Umfrageergebnis. "Es ist Zeit endlich Einsicht zu zeigen, die Realität zu erkennen und den unsinnigen Plänen eine Absage zu erteilen", fordert er Minister Kickl in einer Aussendung auf. Statt das Geld in eine "sinnlose Maßnahme" zu investieren, solle der Innenminister besser für "die dringenden Sanierungsarbeiten heruntergekommener Polizeiinspektionen" sorgen.

Unsere "heute.at"-Umfrage mit 989 Teilnehmern (Stand: 20.6., 10 Uhr) ergibt übrigens anderes: 53 Prozent finden die Idee gut, während sich 33 Prozent dagegen aussprechen (Was denken Sie? Stimmen Sie weiter ab).

Nein zum Rauchverbot

Abgesehen von der berittenen Polizei, hat W24 auch nach der Meinung der Wiener über den Bau des Lobautunnels sowie das ausgesetzte Rauchverbot in der Gastro befragt: Demnach sagt die Mehrheit Nein zur Aufhebung des Rauchverbots durch die Bundesregierung und der Großteil Ja zum Lobautunnel.

Die Ergebnisse im Detail: 63% unterstützen das Vorgehen der Wiener Stadtregierung gegen die Aufhebung des Rauchverbots vorzugehen klar, während 12% es eher nicht unterstützen und 23% gar nicht. Nur 2% haben dazu keine Meinung.

Was den umstrittenen Bau des Lobautunnels betrifft, stimmen 70 Prozent der Wiener der Aussage "Der Lobau-Tunnel ist sinnvoll und notwendig, um den Autobahnring um Wien zu schließen und den Durchzugsverkehr durch große Teile Wiens zu verringern" zu.

Nur 9% stimmen dem "gar nicht" und 10% "eher nicht" zu. 11 Prozent haben sich zu diesem Thema keine Meinung gebildet.

Lesen Sie hier: Vassilakou will 365-Euro-Ticket für die Ostregion >>>

Die Bilder des Tages:

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(Red)