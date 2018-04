Wow: Wiener sollen als Stadtplaner aktiv werden

Wie würdest du einen Stadtteil planen? Das können Wiener nun zum Beispiel mit Lego in der Nordbahnhalle (Brigittenau) testen. Außerdem gibt’s spannende Infos: etwa, dass in Wien 178 Ziegen leben oder dass 1.400 Telefonzellen zur Verfügung stehen oder dass es im Jahr 2007 128.990 Verkehrszeichen in Wien gab und nur 356 Straßen – von 4.269 Straßen in Wien – nach Frauen benannt sind.

Vassilakou: "Unser Weg ist, das Rathaus zu verlassen"

"Unser Weg ist, das Rathaus zu verlassen und zu den Bürgern zu gehen", erklärt Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (Grüne). Am Nordbahnhofgelände – also mitten im Stadtenwicklungsgebiet, in dem sich ein neues Viertel bildet – startet die "mobile Stadtplanung mit ihrer Tour". In Workshops und Co können sich die Wiener informieren und ihre Ideen einbringen. Die Ausstellung ist symbolisch dafür, "was sich geändert hat", so Vassilakou. Sie soll an mehreren Stationen Wiens Halt machen. "Menschen gehen nicht mehr aufs Amt oder ins Rathaus", so die Planungsstadträtin.

Madreiter: "Stadt ist Veränderung"

"Stadt ist Veränderung. Veränderung ist eine Chance, polarisiert aber auch", sagt Planungsdirektor Thomas Madreiter. Und: "Es gibt die, die eine Mauer bauen, um sich zu schützen und die, die sagen, sie setzen die Segel." Es gehe darum, "die Leute einzuladen."

Mit der Ausstellung soll die Stadtplanung zu den Wiener kommen. "Das ist nicht die Stadt der Stadtplanung, sondern die Stadt der Wienerinnen und Wiener", so Madreiter. Kurator Christian Rapp erklärt: "Die Ausstellung soll auch in Einkaufszentren und Malls funktionieren. Es soll ein Objekt sein, das von Weitem her erkennbar ist." In der Ausstellung werden unbekannte Aspekte der Stadt gezeigt, außerdem können Besucher Tests machen – wie etwa, welche Stadt am besten zu den eigenen Wünschen passt.

"Wien wird Wow" bis 3. Juni in der Nordbahnhalle

Die Ausstellung "Wien wird wow" läuft mit Workshops bis 3. 6. (täglich von 10 bis 21 Uhr) in der Nordbahnhalle. "Es gibt die Möglichkeit, selbst Stadtplaner zu sein", so Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou (G). "Das Motto ist: Raus aus dem Rathaus und mehr in die Stadt hineinzukommen." Weitere Stationen der "mobilen Stadtplanung" sind am Hauptbahnhof und in Aspern geplant. Insgesamt soll die mobile Ausstellung bis 2020 unterwegs sein. wienwirdwow.at

