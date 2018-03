Wiener zischt mit Husky-Schlitten durch Simmering

Thomas D. (20) kann nicht ohne Vierbeiner! Der Diensthundeführer zischt in seiner Freizeit am Schlitten mit seinen beiden Huskys Spike (r.) und Daemon über die Feldwege bei Kledering in Simmering. "Es macht gerade jetzt sehr viel Spaß", erzählt Thomas. Kein Wunder: Bei arktischen Temperaturen und dem vielen Schnee fühlen sich die Huskys besonders wohl.

"Vor zwei Jahren bin ich zum ersten Mal mit den Hunden Schlitten gefahren, oft sind Freunde mit dabei", erzählt er. Thomas hat für seine Erlebnisse mit seinen zwei Huskys jetzt sogar eine eigene Facebookseite angelegt. Darauf sind die besten Fotos des Trios zu sehen. "Schlittenfahren ist einfach ein Hobby von mir", gibt sich der Simmeringer bescheiden. Auch den Hunden gefällt's!

(pet)