Wienerberg bekommt bis 2020 Neue Mittelschule

In der Region "Innerfavoriten" im 10. Bezirk entstehen in den nächsten Jahren viele neue Wohnbauprojekte. Gleichzeitig wird nun auch die entsprechende Infrastruktur für Familien mit Kindern geschaffen: Am Wienerberg soll im Bereich der zukünftigen "Biotope City" (ehemaligen Coca Cola Gründe) an der Triester Straße eine 16-klassige neue Mittelschule entstehen. Das Projekt, das von der Gesiba realisiert wird, bekam nun grünes Licht vom Wiener Gemeinderat.

Die Schule für insgesamt 400 Schüler soll bis 2020 fertig sein, das Gebäude wurde vom Architektenbüro Schluder Architektur entworfen.

"Ich freue mich, dass wir in einem wachsenden Bezirk weitere topmoderne Lernräume zur Verfügung stellen können", betont Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). "Gerade in unserem Bezirk mit der höchsten Geburtenrate ist jede Bildungseinrichtung willkommen und notwendig, denn unsere Kinder sind die Erwachsenen von morgen", so Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ).

Cluster-Idee und Reggio-Pädagogik

Konkret wird auch in diesem Schulgebäude die Idee der "Cluster" umgesetzt: Der Baukörper in L-Form wird in der Erdgeschosszone in erster Linie gemeinschaftlich nutzbare Räume – darunter auch zwei Turnsäle, beherbergen, die außerhalb der Schulzeiten auch von externen Vereinen genutzt werden können. Im darauf aufgesetzten viergeschossigen Baukörper werden an der Längsseite jeweils vier Bildungsräume (Klassenzimmer) entlang einer variabel und klassenübergreifend nutzbaren Fläche zu einem sognannten "Cluster" zusammengefasst. Im Sinn der Philosophie der international anerkannten Reggio-Pädagogik, die dem Raum als Unterstützung der Arbeit der Pädagogen hohen Stellenwert beimisst, gibt es Räume die bewusst zum Aktivwerden anregen.

Der Baubeginn ist für den kommenden September 2018 geplant, die Fertigstellung für Sommer 2020.

(Red)