Wienerin Vanessa: "Für Geld bin ich zuckersüß"

Ein unscheinbares Wohnhaus in einer familienfreundlichen Gegend in Wien birgt ein schlüpfriges Geheimnis. Hinter einer der Türen lebt Vanessa S. (Name von der Redaktion geändert), die sich als "Sugarbaby" von älteren Männern ("Sugardaddys") finanziell verwöhnen lässt. Vor drei Monaten hat sich die alleinerziehende Mutter gemeinsam mit einer Freundin auf "mysugardaddy.eu", einer Dating-Webseite für wohlhabende Männer, die junge Frauen kennenlernen wollen, registriert und finanziert sich so mittlerweile ihr Leben.

"30 Männer haben sich bereits bei mir gemeldet"



"Ich habe im Fernsehen zufällig eine Reportage über "Sugarbabys" gesehen und habe mich daraufhin auf der Plattform angemeldet", erzählt Vanessa im Gespräch mit "Heute". "Es kamen sofort Angebote. Bisher haben sich 30 Männer bei mir gemeldet." Bevor sich die Wienerin mit den wesentlich älteren und zahlungswilligen Herren verabredet, wird erst gechattet. "Viele "Sugardaddys" schreiben mir, dass sie mich bei einem teuren Essen verwöhnen wollen. Ich sage ihnen dann gleich, dass ich lieber mit Geld verwöhnt werden möchte. Zum Essen kann ich mich auch selbst einladen."

"Wenn mir der Mann gefällt, habe ich auch Sex mit ihm"



Seit ein paar Wochen trifft sich Vanessa regelmäßig mit einem 52-jährigen "Sugardaddy". "Er ist verheiratet, sucht aber eine zweite feste Beziehung." Einmal pro Woche lädt der spendierfreudige Geschäftsmann die junge Wienerin in ein nobles Hotel ein. "Wir treffen uns meistens am Abend. Wir essen und trinken etwas und gehen dann gemeinsam aufs Zimmer." Für drei Stunden ihrer zärtlichen Zuneigung bekommt Vanessa 400 Euro von ihrem "Sugardaddy". Wie eine Prostituierte fühlt sie sich dabei aber nicht. "Ich kann mir die Männer, mit denen ich mich treffe aussuchen. Wenn mir einer mit dem ich mich verstehe auch gut gefällt, dann habe ich auch Sex mit ihm."

"Verliebt habe ich mich noch nicht"



Auch wenn alles andere käuflich ist, echte Liebe scheint man auf der Plattform mit Geld nicht zu bekommen. "Verliebt habe ich mich in keinen der Männer. Die meisten glauben aber, dass man verliebt ist, nur weil man ihnen vorspielt, an ihren Geschichten interessiert zu sein." Sollte Amor dann doch einmal zuschlagen, würde Vanessa ihr Leben als "Sugarbaby" aufgeben. Bis es soweit ist, genießt sie weiterhin die Großzügigkeit ihres wohlhabenden Sponsors.