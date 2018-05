Wienerin flüchtet aus verrauchtem Taxi mit Hund

Sabine H. (43) schrieb ein erbostes Mail an "Heute": Die Buchhalterin wollte am Mittwoch um 16.19 Uhr in ein Taxi in der Schottengasse (City) einsteigen – eine unangenehme Erfahrung: "Der Fahrer hatte einen angezündeten Glimmstängel im Mund. Als ich die Fahrzeugtüre öffnete, saß ein großer schwarzer Hund auf der Ladefläche."

Leserin Sabine H.: "Im Taxi saß hinten ein Hund." (Bild: privat)

Die Wienerin ergriff die Flucht: "Ich habe die Türe zugeschmissen und den 1A-Bus genommen!"

Der rauchende Lenker mit dem Hund im Kofferraum war für Sabine H. angeblich nicht die erste unangenehme Erfahrung mit Wiener Taxis: "Ich hatte schon alles: einen Lenker, der mir gesagt hat, er fährt wie er möchte und dann bei mir hinten auf der Rückbank das Fenster geöffnet hat, weil ihn die Klimaanlage krank macht." Die Wienerin berichtet auch von desolaten Autos mit schleifenden Bremsbacken.

Sabine H. reicht es: "Also ich werde Mitglied von Uber." Sie schrieb auch ein Beschwerde-Mail an die Taxi-Innung – diese muss sich nun um das „schwarze Schaf“ kümmern.

(pet)