Wienerin ging mit Messer auf ihren Freund (29) los

Ein Streit eskalierte am Dienstag um 13.20 Uhr in einer Wohnung in der Ohmgasse in Wien-Floridsdorf: Eine 33-Jährige bedrohte ihren Lebensgefährten mit dem Umbringen und versuchte ihn mit einem Messer zu attackieren. Der 29-Jährige konnte den Angriff abwehren und wurde nicht verletzt. Die Frau wurde festgenommen, ein Betretungsverbot wurde ausgesprochen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(pet)