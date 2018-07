Wienerin kocht WM-Finale ein

Während am Sonntag Kroatien und Frankreich um den WM-Sieg kicken, hat Wienerin Christine Friedreich (34) ihr eigenes Spielfeld im Luschniki-Stadion in Moskau.

Denn dort kümmert sie sich um Speis und Trank von 2.500 VIP- und 250 VVIP-Gästen.

"Konzept für das Finale-Essen geändert"



"Mein Einstieg in die Fußball-Welt war bei der EM 2008 in Österreich", erzählt die gebürtige Niederösterreicherin "Heute". Bereits seit Jänner tüfftelt sie am WM-Wohlfühlkonzept. "Wir haben Anfang des Jahres die Speisen getestet. Am Mittwoch habe ich dann nochmal das gesamte Konzept für das Finale-Essen geändert."

One-Woman-Show: Dekoration, Musik und Personal



Die Qualitätsmanagerin kümmert sich aber nicht nur drum, was am Teller von Präsident Wladimir Putin und seinen Ehrengästen landet. Friedreich ist auch für die Dekoration, Musik und die Personalausbildung zuständig. Damit es zu keinem "Foul" kommt, pendelt die 34-Jährige ständig zwischen den 12 Stadien. "Im letzten halben Jahr saß ich 80 Mal im Flieger."

"Marillenknödel und gute Spritzer"



Und was wird am Sonntag nun kredenzt? "Unter anderem gibt es Kaviar, Meeresfrüchte, Hühnerragout, Lamm und natürlich Wodka. Es wird ein Buffet vorbereitet. Drei Stunden vor dem Spiel ist Einlass und die Gäste können essen." Am Montag geht es für Friedreich dann zurück nach Wien. "Ich hatte in den letzten Wochen täglich maximal vier Stunden Schlaf. Zuhause freue ich mich auf Marillenknödel und einen guten Spritzer."

Ihre WM-Erlebnisse teilt die Unternehmerin auf Instagram.

