Wiener Betriebe wollen Personal aufstocken

Zweimal pro Jahr erhebt die Wirtschaftskammer Wien die Stimmung bei den Wiener Unternehmen. Die Ergebnisse des Konjunkturbarometers basieren auf Umfragen unter den Mitgliedsunternehmen, die im Befragungszeitraum Mai und Juni 2018 durchgeführt wurden. Abgefragt wurde dabei jeweils die Entwicklung der letzten zwölf Monate und die Erwartung an das kommende Jahr.

Wirtschaftsklima: Betriebe bewerten Situation besser als erwartet

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Betriebe mit Optimismus in die Zukunft gehen. Sie empfinden das Wirtschaftsklima so gut wie zuletzt vor elf Jahren. "Wir haben in Wien gutes Wachstum und gute Stimmung – wenn diese zwei Faktoren zusammenkommen, wirkt sich das positiv auf die Konjunktur aus", erklärt der Präsident der Wirtschaftskammer Wien Walter Ruck.

Laut dem Barometer bewerten 55% die wirtschaftliche Gesamtsituation der vergangenen 12 Monate als positiver als erwartet. 52% der Betriebe gehen davon aus, dass sich die Rahmenbedingungen in den kommenden 12 Monaten noch weiter verbessern werden.

Gesamtumsatz: Kurve zeigt nach oben

Im vergangenen Wirtschaftsjahr konnte die Hälfte aller Wiener Betriebe eine Steigerung ihres Umsatzes erreichen. Das übertrifft die Erwartungen der Betriebe, denn im Herbst 2017 ging nur rund ein Viertel davon aus. Daraus ergeben sich auch höhere Erwartungen für die kommenden Monate: 43% gehen von gleichbleibend hohen Umsätzen aus, 38% erwarten sogar ein weiteres Umsatzplus.

35% wollen 2019 mehr Personal aufnehmen

Die positive Wirtschaftslage wirkt sich auch auf den Personalstand aus. In den vergangenen zwölf Monaten erhöhte mehr als die Hälfte der Wiener Betriebe ihren Mitarbeiterstand. Die stärksten Zuwächse im ersten Halbjahr 2018 zeigten die unternehmensnahen Dienstleistungen (+5,3%), die Baubranche (+5,1%), der Verkehrssektor (+4,8%) sowie der Tourismus (+3,2%). Von diesem hohen Niveau ausgehend, wollen weitere 35% ihren Beschäftigtenstand im kommenden Jahr aufstocken.

Aktuell gebe es in Wien so viele Gewerbetreibende, wie noch nie, betonte Ruck: "Allein unsere Arbeitgeber-Betriebe beschäftigen über 601.000 Mitarbeiter. Das sind fast zwei Drittel aller Arbeitsplätze in Wien".

Investitionen bleiben auf hohem Niveau

Für das Jahr 2017 verzeichnet das Konjunkturbarometer einen regelrechten Investitionsboom. So seien erstmals seit Jahren Kapazitätserweiterungen der Hauptgrund für Investitionen. Laut Prognosen sei, vom derzeitigen hohen Niveau ausgehend, für das kommende Jahr aber mit einer leichten Abflachung bei den Investitionen zu rechnen.

"Gute Stimmung in der Wirtschaft erhalten"

"Die Stimmung in der Wirtschaft ist ein elementarer Faktor. Jetzt geht es darum, den Optimismus zu erhalten", so Ruck. Um das zu erreichen, hätten Wirtschaftskammer Wien und Stadt Wien ein neues Arbeitsprogramm erarbeitet. "Gemeinsam mit Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ, Anm.) habe ich eine ‚Zukunftsvereinbarung‘ unterschrieben, damit Wien ein erfolgreicher Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort bleibt", so Ruck.

