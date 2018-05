Ehrung für die "guten Seelen" im Gemeindebau

Die Hausbesorger und Hausbetreuer sind die „guten Seelen“ in den Wiener Gemeindebauten. Sie sorgen nicht nur dafür, dass alles sauber und in Ordnung ist, sie sind oft auch eine wichtige Ansprechperson und kümmern sich rührend um „ihre“ Mieter. Wiener Wohnen und „Heute“ riefen zur Teilnahme bei der Hausbesorger-Wahl 2018 auf.

Über 2.500 Einreichungen

Insgesamt 2.517 "Heute"-Leser machten mit und schickten ihre Geschichten ein, in denen sie erzählten, wieso ihr Hausbesorger oder Hausbetreuer besonders ist. Eine Jury wählte aus den Nominierten neun Gewinner aus. Am Donnerstagabend war es dann so weit: In der großen Hausbesorger-Gala wurde diese dann in der Marx-Halle (Simmering) geehrt.

"Unsere Wiener Hausbesorger und Hausbetreuer sind viel mehr als tüchtige Menschen, die Stiegen putzen, Rasen mähen, Schnee schaufeln oder Glühbirnen austauschen. Sie sind darüber hinaus sehr oft die erste Ansprechpersonen, wenn wo der Schuh drückt, sie sind die guten Seelen im Gemeindebau", erklärt Gemeinderat und Vorsitzender der Wiener Wohnbauauschusses Kurt Stürzenbecher (SPÖ), der die Preise stellvertretend für Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) und zusammen mit Wiener-Wohnen-Direktorin Karin Ramser übergab.

"Die Hausbesorger und Hausbetreuer schauen in vielen Fällen drauf, dass die Hausgemeinschaft zusammenhält. Sie schlichten bei Reibereien und Sie sind oft die einzigen, die manche einsame Bewohnerinnen und Bewohner zum Reden haben! Jeder engagierter Hausbesorger und jeder engagierter Hausbetreuer ist eine Integrationsfigur, die gute Seele vor Ort", unterstrich Ramser.

Entspannung für die Hausbesorger, Berlin-Trips für "Heute"-Leser

Die gekürten Hausbesorger und -betreuer gewannen je ein Wellness-Wochenende für 2 Personen in einem der neun Themen- und Gesundheitsressorts der VAMED Vitality World. Hier können sie einmal richtig entspannen.

Aus den Einreichungen wurden auch drei "Heute"-Leser gezogen, die sich über je eine Städtereise für zwei Personen nach Berlin freuen können. Heuer sind das Karin Oblidal (Landstraße), Margit Vospel (Donaustadt) sowie Elisabeth Weinberger und Walter Matous (Favoriten). Die Reise wurde von Falk Travel zur Verfügung gestellt. Für alle anderen Teilnehmer gibt es einen 20 Euro-Gutschein für Buchungen auf Falk Travel als kleines Dankeschön. Der Gutschein wird mittels Gutscheincode per Email versandt.

Das sind die Gewinner

Bei den Hausbesorgern wurden Manfred Kopp (Brigittenau), Monika Souczek (Floridsdorf) und Michaela Sykora (Donaustadt) zu den Top 3 gewählt. Die ersten drei Plätze bei den Hausbetreuern gingen an Silvia Müller (Meidling), Michaela Müller (Simmering) und Jennifer Dworschak (Meidling).

Die beiden Hausbesorger Werner Brandl (Floridsdorf) und Günther Spirek (Favoriten) sowie Hausbetreuer Sreten Savic (Penzing) können sich über einen Sonderpreis freuen.

Dank an alle Hausbesorger und Hausbetreuer

Ramser und Stürzenbecher nutzten die Gelegenheit, allen 1.348 Wiener Hausbesorgern sowie den rund 1.450 Mitarbeitern der Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuung – davon 200 Hausbetreuer sowie 88 Einzelbetreuer – ihren Dank auszusprechen: "Mit Ihrem täglichen Einsatz leisten Sie einen entscheidenden Beitrag zur Lebensqualität der Bewohner im Gemeindebau und zur vielfach prämierten Lebensqualität unserer Stadt".

(lok)