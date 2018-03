Wilde Draisinen-Jagd über die Liliputbahn-Strecke

Heuer feiert die Wiener Liliputbahn im Prater ihren 90. Geburtstag. Wie "Heute" berichtete, erhielt die "Alte Dame" zu ihrem Jubiläum neue Gleise. Diese wurden durch die zwölf Draisinen-Teams aus ganz Österreich gleich gestet. Daneben wurde aber auch gefeiert, dass der Wiener Prater am 15. März in die Hauptsaison startet.

"Die Liliputbahn feiert heuer das 90-Jahres-Jubiläum und mit dem, seit 2009 stattfindenden, verrückten Draisinenrennen, das wir als Traditionsbetrieb immer unterstützt haben, feiern wir heuer gleich den Start ins Jubiläumsjahr. Es ist sicherlich eine hervorragende, lustige und perfekt für den Prater und die Liliputbahn passende Veranstaltung"", erklärt der Geschäftsführer der "Liliputbahn im Prater GmbH" Alexander Ruthner.

Wie auch in den Vorjahren nutzten viele Besucher die frühlingshaften Temperaturen und feuerten die "Wilden auf ihren Maschinen" an. Neben der Geschwindigkeit zählten auch die Show und die Präsentation. Daher waren viele Draisinen-Fahrer in bunten Kostümen und auffallenden Kopfbedeckungen erschienen.

Ein Duo nahm Anleihen an den spanischen Stierkämpfen und erschien als Stier und Torero. Ein anderes trat als Team "Kicklzei" an. Neben dem Rennen wurden auch kulinarische Köstlichkeiten und ein buntes Showprogramm samt DJ geboten.

