Wirbel um FPÖ-Plakat im Wiener SMZ Ost

Aufregung in den sozialen Netzwerken: Auf Twitter postete ein User ein Foto eines FPÖ-Plakats im SMZ Ost (Donaustadt) – mit Werbung für die "Gangbetten-Hotline", fragte: "Warum darf die FPÖ mit diesen Plakaten verkappte Wahlwerbung innerhalb des Krankenhauses SMZ Ost betreiben?" Und: "An welcher seltenen Krankheit leidet der abgebildete Patient, dass ihm der Inhalt eines Mobiltelefons direkt in seinen Bauch infundiert werden muss?"

Krankenanstaltenverbund: "Parteipolitische Werbung ist in Spitälern untersagt"

"Der Zettel wurde eingesammelt. Parteipolitische Werbung ist in unseren Spitälern untersagt", heißt es vom KAV. Wer Ähnliches melden will, wendet sich per Mail an: ombudsstelle.gd@wienkav.at

