Wirt mit Herz gibt Gratis-Essen an Obdachlose aus

Warm ums Herz wird einem bei dieser Aktion: Ab heute gibt Wirt Manuel Schmidt Gratis-Essen an Obdachlose aus. So funktioniert's: Jeden Tag zwischen 14.30 und 15.30 Uhr gibt im Café Restaurant Dresdnerhof in der Dresdner Straße 126 (Brigittenau) eine warme Mahlzeit für Obdachlose – und die Möglichkeit, sich aufzuwärmen.

"Für die meisten von uns ist es normal, dass wir warm essen und ein warmes Zuhause haben", erklärt der Wirt seine Aktion auf Facebook. Für jene Menschen, für die das ein Luxus ist, startet der Wirt die Aktion unter dem Motto "Together" (also "Gemeinsam"). Schon im Vorjahr war die Aktion ein Erfolg – viele kamen.

"Setzen wir ein Zeichen, dass wir die Ärmsten der Armen nicht vergessen!", so der Aufruf auf Facebook. Der Wirt wünscht sich mit seiner Aktion, auch andere Wirt zum Umdenken anzustoßen. Vorerst läuft das Angebot bis 28. Jänner – sollte es kalt bleiben, wird verlängert.

(gem)