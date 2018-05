Ernst Woller Wiens neuer Erster Landtagspräsident

Mit dem neuen Bürgermeister – Michael Ludwig wurde am Donnerstag vom Gemeinderat zum neuen Stadtchef gewählt und übernahm Freitagmittag den Rathausschlüssel von Amtsvorgänger Michael Häupl – kommt auch ein neuer Landtagspräsident: Langzeit-Gemeinderat Ernst Woller (SPÖ) wurde bei 94 abgegebenen Stimmen mit 62 Ja-Stimmen und 31 Nein-Stimmen (1 ungültige Stimme) zum Ersten Präsidenten des Wiener Landtages gewählt.

Alles neu macht der Mai: Neo-Bürgermeister Michael Ludwig (re.) gratuliert dem neuen Ersten Landtagspräsidenten Ernst Woller. (Bild: PID) Alles neu macht der Mai: Neo-Bürgermeister Michael Ludwig (re.) gratuliert dem neuen Ersten Landtagspräsidenten Ernst Woller. (Bild: PID) Bildstrecken Ludwig: Frückstück und Öffi-Kontrolle

Woller (64) nahm die Wahl an, bedankte sich für das "große Vertrauen" und betonte, dass er mit Freude an die neue Aufgabe herangehe. Und er versicherte, dass er sein neues Amt mit "Demut und Verantwortungsgefühl, aber auch Begeisterung, Energie und Entschlossenheit, wenn es um die Interessen des Landes Wien geht" auszuüben gedenke.

Zuvor hatte sich Wollers Vorgänger, Harry Kopietz (69), in seiner Abschiedsrede für die gute Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen bedankt. Die Arbeit als Landtagspräsident habe ihn "sehr begeistert, es war sehr interessant", so Kopietz. Er freue sich, dass ihm ein "erfahrener und umsichtiger Politiker" in der Funktion nachfolge. Die Abgeordneten bedachten ihn, der fast zehn Jahre lang dem Landtag vorgesessen war, mit langem und lautstarken Applaus.

Und es ist nicht wirklich ein Abschied: Kopietz bleibt Abgeordneter im Wiener Landtag und Gemeinderat.

(Red)