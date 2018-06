Mitten im Wohngebiet 27. Juni 2018 14:59; Akt: 27.06.2018 15:20 Print

Python in Wien gesichtet: Schlange noch immer frei

Ungewöhnliche Entdeckung von Leser Alexander O.: Der Student (29) sichtete am Dienstag gegen 16 Uhr eine Königspython in einer Wiese am Wilhelminenberg.