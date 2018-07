Lokalgast zeigt Hitlergruß und schreit "Sieg Heil!"

Der Wiener (41) wollte am Mittwoch gegen 20.30 Uhr in einem Lokal in der Kendlerstraße (Ottakring) seine Zeche nicht bezahlen. Die Lokal-Besitzerin rief daraufhin die Polizei.

Auch gegenüber den Beamten zeigte sich der 41-Jährige uneinsichtig, gab aber schließlich nach und rief einen Bekannten an. Dieser wollte im Lokal vorbeikommen und den offenen Betrag begleichen.

Anzeige nach dem Verbotsgesetz

Doch während des Wartens begann der Wiener, andere Gäste und die Lokal-Chefin anzupöbeln. Die Polizisten führten den Stänker daraufhin hinaus. Dabei erhob er seine rechte Hand zum Hitlergruß und schrie mehrmals "Sieg Heil!". Die Beamten nahmen den Mann fest, er wurde nach dem Verbotsgesetz angezeigt.

(cz)