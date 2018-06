Zechpreller zerfetzte Polizisten das Hemd

Am Sonntag um 3.40 Uhr in der Früh sahen sich die Kellner in einem Lokal am Riesenradplatz im Wiener Prater schließlich gezwungen, die Polizei zu rufen.

Ein 29 Jahre alter "Gast" weigerte sich, die Rechnung zu bezahlen. Auch der Polizei gegenüber verhielt er sich "äußerst unkooperativ" und wurde aggressiv.

Hemd zerrissen

Als die Beamten die Identität des angekündigten Zechprellers feststellen wollten, stürmte dieser auf die Polizisten zu, fasste ihn bei der Brusttasche seines Uniformhemdes und zerriss dieses. Festnahme!

Ein anschließender Alkotest ergab 2 Promille im Blut des Mannes. Die offene Rechnung machte 149 Euro aus.

(red)