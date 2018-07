Zehn neue "E-Paper"-Haltestellen in ganz Wien

Die "E-Paper", die wie klassische E-Reader funktionieren, wurden bei Bus- und Straßenbahn-Haltestellen installiert. Sie zeigen die Fahrpläne von insgesamt 13 Linien der Wiener Linien sowie der Wiener Lokalbahn und Umgebungspläne an. Sämtliche Haltestellen (einzige Ausnahme: Breitensee in Penzing) werden zusätzlich mit Echtzeitdaten versorgt, die die Wartezeiten auf nachkommende Busse und Straßenbahnen darstellen.

Das Ergebnis der 1. Testphase ist vielversprechend, auch dank der zahlreichen positiven Fahrgast-Rückmeldungen. "Die Geräte laufen äußerst stabil und zuverlässig und werden von den Fahrgästen sehr gut angenommen. Deshalb werden in Zukunft bis zu zehn weitere Standorte folgen", so Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien.

Neue Standorte in Floridsdorf und Brigittenau

Die ersten zwei neuen Standorte sind bereits fixiert: Ab sofort werden die Fahrpläne der Linien 30 und 31 in der Haltestelle Anton-Schall-Gasse (Floridsdorf), in wenigen Wochen dann an der Haltestelle Traisengasse (Linien 2 und N29) in Brigittenau elektronisch angezeigt.

Die "E-Paper" wurden gemeinsam mit der "Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs" entwickelt. Durch die kontrastreiche, große Darstellung der Informationen sowie der neuen Vorlesefunktion im Gerät sind die "E-Paper" eine echte Erleichterung für Menschen mit Sehbeeinträchtigung.

"Die E-Paper-Haltestellen ermöglichen Blinden und Sehschwachen noch mehr selbstbestimmte Mobilität. Als größte Sehbehinderten-Organisation Österreichs freut es uns natürlich sehr, dass es künftig noch mehr E-Paper-Haltestellen geben wird", so Vorstandsvorsitzender Elmar Wilhelm M. Fürst.

