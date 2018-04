Zieht sich die Schlinge für U4-Milchgesicht jetzt zu?

Der Vorfall um die Vergewaltigung einer 19-Jährigen Ende Jänner in der Wohnung ihrer Oma in Wien-Liesing schockt das ganze Land.

"Wie heute.at" bereits berichtete, hatte ein junger Mann die Hilflosigkeit der Frau schamlos ausgenutzt und sie nach einem Besuch in der Diskothek U4 in Meidling sexuell missbraucht.

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren und die Beamten gehen jedem Hinweis bei der Suche nach dem flüchtigen Tatverdächtigen nach. Und laut Polizeisprecherin Irina Steirer sind auch bereites Einige zu dem Vorfall eingegangen.

Polizei überprüft Hinweise

"Ja, wir haben bereits Hinweise zu dem Fall bekommen und überprüfen diese natürlich. Derzeit können wir aber noch nichts Näheres dazu sagen", erklärt Steirer auf Nachfrage von "heute.at".

Fest steht: Umso mehr Informationen die Polizei erhält, desto mehr wächst der Druck auf den mutmaßlichen Täter. Sein Gesicht findet sich derzeit in fast allen österreichischen Medien.

Druck wird immer größer

Die Schlinge für den jungen Mann zieht sich immer weiter zu. Wie lange wird der mutmaßliche Täter dem Druck standhalten können?

Immerhin ist es durchaus wahrscheinlich, dass Freunde oder Bekannte sein Konterfei in den Medien wiedererkennen. Auch an öffentlichen Orten, an denen die Polizei die Augen offen hält, wird er sich nicht ruhigen Gewissens blicken lassen können.

Mit Frau gelacht und gescherzt

Der junge Mann hatte die 19-Jährige in der Disco U4 angesprochen und sie nach Hause begleitet, da sie einen alkoholisierten Eindruck machte. Er lachte und scherzte mit ihr, wenig später verließen sie gemeinsam den Club und stiegen in ein Taxi.

Vor der Wohnungstür ihrer Oma packte er dann die Frau am Handgelenk und forderte, dass sie die Tür aufsperren soll. Die 19-Jährige gehorchte und sie betraten die Wohnung. Dort stieß er sie dann auf ein Bett und vergewaltigte sie. Anschließend ergriff er wortlos die Flucht.

(wil)