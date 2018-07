Zimmerbrand in Wien fordert Todesopfer

Die Wiener Berufsfeuerwehr musste am Mittwochabend zu einem Zimmerbrand in der Santifallerstraße in Wien-Donaustadt ausrücken.

27 Einsatzkräfte rückten aus, die Tür der Brandwohnung im zweiten Stock musste mit einem hydraulischen Türöffnungsgerät aufgebrochen werden.

Verbrannte Leiche

In der Wohnung machten die Feuerwehrmänner eine grausame Entdeckung. Sie fanden eine Person, bei der nur noch der Tod festgestellt werden konnte.

Mit einer Löschleitung und Atemschutz gelang es den Florianis den Brand zu löschen. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Nähere Details zum Todesopfer oder zur Brandursache sind noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt ermittelt dazu.

(red)