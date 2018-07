Zwei Einbrecher gefasst, einer noch auf der Flucht

Am 7. Juli um 23.15 Uhr wurden Polizisten der Polizeiinspektionen Kaiserebersdorfer Straße sowie Sedlitzkygasse wegen eines Wohnungseinbruchs in die Reimmichlgasse gerufen. Die 32-jährige Wohnungsbesitzerin war zu jenem Zeitpunkt mit ihren zwei Kindern alleine zu Hause. Sie wurde auf die Glocke aufmerksam, welche beim Öffnen des Garagentors zu läuten beginnt.

Sofort verständigte sie ihren Ehemann, der gerade am Heimweg von einer Veranstaltung war. Über das Smartphone konnte dieser beobachten, dass sich ungeladene Gäste im Garten befanden und kontaktierte die Polizei. Da er bereits in der Nähe der Wohnung war, fand er vor den alarmierten Polizisten die zwei Männer in seinem Garten vor. Die nahmen sofort Reißaus und flüchteten in unterschiedliche Richtungen.

Wohnungsbesitzer und Polizei nahmen die Verfolgung auf. Nur wenige Minuten später konnten Beamte einen der Tatverdächtigen am Rosa-Jochmann-Ring anhalten und festnehmen. Dem zweiten mutmaßlichen Täter gelang die Flucht. Die Tatverdächtigen hatten das Schloss der Gartenhütte aufgebrochen und auch an den Raffstores der Wohnung hantiert.

Treibstoffdieb in der 1. Haidequerstraße

Am 8. Juli um 22.15 Uhr wurden Polizisten der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße wegen eines Treibstoffdiebs in die 1. Haidequerstraße gerufen. Zwei Lkw-Fahrer hatten ihr Fahrzeug kontrolliert, dabei standen sie plötzlich vor einem 37-Jährigen, der gerade Diesel aus dem Tank ihres Lkw in einen Kanister pumpte.

Die beiden Zeugen (39 und 43 Jahre) hinderten den Tatverdächtigen daran, zu flüchten – er hatte sich bereits in sein Auto gesetzt und wollte davonfahren. Wenige Minuten später trafen die Beamten ein und nahmen den mutmaßlichen Treibstoffdieb fest. Mehrere Kanister, die in Reisetaschen bzw. Koffern getarnt waren, sowie eine Fußpumpe, wurden sichergestellt.

