Zwei Kleingarten-Hütten in Wien in Vollbrand

Heißer Start in den Freitag für 31 Wiener Feuerwehrmänner: In Wien-Favoriten standen zwei Hütten in Vollbrand, die Flammen sprangen auf Kleingartenhäuser über.