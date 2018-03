Feuerwehreinsatz in Liesing 09. März 2018 13:48; Akt: 09.03.2018 16:23 Print

Zwei Tote bei Hausbrand in Wien-Inzersdorf

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Paminagasse in Wien Inzersdorf sind Freitagmittag zwei ältere Personen ums Leben gekommen.