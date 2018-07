Zwei Unfälle mit 2,38 Promille verursacht

Am 15. Juli gegen 19.30 Uhr wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Donaustadt in die Wagramer Straße gerufen, da sich ein Mann (47) auf der Fahrbahn aufhielt. Zeitgleich gingen ebenfalls einige Anrufe wegen eines Raufhandels und eines Verkehrsunfalls mit Sachschaden in der Landesleitzentrale der Wiener Polizei ein.

Dort angekommen, konnten die Beamte den 47-Jährigen am Fahrbahnrand anhalten – offensichtlich alkoholisiert. Dieser zeigte sich gegenüber den Beamten aggressiv und musste nach dem Verwaltungsstrafgesetz festgenommen werden.

Beim Versuch Informationen über den Unfallhergang einzusammeln, fanden die Polizisten in weiterer Folge heraus, dass der Betrunkene vermutlich für die zwei gemeldeten Verkehrsunfälle verantwortlich war und Fahrerflucht beging. Zudem wurde bei ihm ein Alkoholgehalt der Atemluft von 2,38 Promille festgestellt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(bai)