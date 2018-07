Zwei Wiener Radler bei Verkehrsunfällen verletzt

Der erste Zwischenfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr in Nähe der Märzstraße (Rudolfsheim-Fünfhaus). Nach derzeitigen Erkenntnisstand wollte eine Autolenkerin von der Märzstraße kommend in die Tannengasse abbiegen. Der hinter ihr fahrende Radler (52) fuhr ebenfalls in die Kreuzung ein und prallte dabei an die Seite des Autos. Er kam zu Sturz und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.



Ebenfalls verletzt wurde ein 27-jähriger Radfahrer, der auf Höhe des Währinger Gürtels 135-140 (Währing) mit einem PKW zusammenstieß. Der Autolenker wollte in einer Nebenfahrbahn des Währinger Gürtels von einem Parkplatz aus in die Einfahrt einer Firma einfahren. Der Radfahrer – er dürfte entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein – fuhr dabei frontal gegen das Auto. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung und brachte ihn ins Spital.

