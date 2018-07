Hier trifft Irans Präsident Rouhani auf Van der Bellen

Sperrzone um die Hofburg, Hunderte Polizisten im Einsatz: Am Mittwoch wird die Wiener City einmal mehr zur Hochsicherheitszone. Ab 7 Uhr gilt ein Platzverbot am Helden-, Minoriten- und Ballhausplatz, bei Missachtung droht eine Geldstrafe von bis zu 500 Euro. Grund: Der Besuch des iranischen Präsidenten Hassan Rouhani bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen.



(Kein Stream auf Ihrem Mobilgerät? Öffnen Sie unsere Facebook-Seite in der Facebook-App!)

Ein erster Handshake fand am frühen Vormittag im Burggarten statt – "Heute"-Leser waren per Live-Stream (Social-Media-Fenster oben) dabei. Auch ein Vortrag in der Wirtschaftskammer in Wien-Wieden steht am Programm. Es ist der erste Europa-Besuch des iranischen Staatschefs seit dem Ausstieg der Trump-Administration aus dem Atomdeal im Mai. Mit dem Empfang wollen Van der Bellen und Kanzler Sebastian Kurz ihre Unterstützung für den Atomdeal ausdrücken und an einer Rettung des Abkommens auch ohne US-Beteiligung arbeiten.

Auch Demonstrationen geplant

Das Bündnis "Stop the Bomb" will um 10 Uhr am Maria-Theresien-Platz und um 17 Uhr vor der WKÖ gegen Rouhani demonstrieren.

Die Verhaftung eines früher in Wien tätigen iranischen Diplomaten hatte am Vortag des Rouhani-Besuchs für einen diplomatischen Eklat gesorgt.

Das Programm des Rouhani-Besuchs

09.30 Uhr: Begrüßung mit militärischen Ehren durch Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen

09.40 Uhr: Gespräch der beiden Staatsoberhäupter

11.05 Uhr: Pressestatements von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Hassan Rohani

17.45 Uhr: Teilnahme am Vortrag des Staatspräsidenten der Islamischen Republik Iran zum Thema "Österreich – Iran: Perspektiven der wirtschaftlichen Kooperation" in der WKÖ

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)