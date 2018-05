waldviertelpur startet am Wiener Rathausplatz

Bereits zum 15. Mal präsentieren sich die Waldviertler bei "waldviertelpur" mitten in Wien. Diesmal aber noch authentischer, versprechen die Veranstalter. Auch optisch: Von 16. bis 18. Mai verwandelt sich der Platz vor dem Wiener Rathaus dank Gartenprofi Reinhard Kittenberger ins pure Waldviertel. Bis zu vier Meter hohe Bäume, Weinstöcke und verschiedene Gartenelemente werden waldviertelpur regelrecht „ergrünen“ lassen.

70 Stände mit Waldviertler Schmankerl

Der perfekte Rahmen für Waldviertler Gaumenfreuden: In rund 70 Ständen halten Wirte, Bäcker, Feinkostproduzenten, Bauern, Schnapsbrenner, Winzer und andere Genussanbieter authentische, kulinarische Köstlichkeiten für die Besucher bereit. Daneben informieren Gastgeber und Spezialisten über das breite Freizeit- und Gesundheitsangebot des Waldviertels, zahlreiche Handwerker werden bei waldviertelpur ihr Werkzeug auspacken und sich bei der Arbeit über die Schulter schauen lassen.

Neue Akzente für das Fest

Über 35 musikalische Darbietungen

2018 stellen die Organisatoren das "pure Erlebnis" noch mehr in den Vordergrund. Für neue Akzente sorgen unter anderem kleinere und intimere Bühnen – die "Dorfbühne" und die "Waldbühne". Während auf der "Dorfbühne" Tanzdarbietungen, Miniworkshops, Vorführungen und Interviews stattfinden werden, stehen auf der "Waldbühne" an allen drei Tagen musikalische Highlights des Litschauer "Schrammel.Klang.Festivals" auf dem Programm. Insgesamt werden an den drei Tagen über 35 musikalische Darbietungen stattfinden. Viele der Musiker werden nur kurz auf der Bühne bleiben und dann am gesamten Rathausplatz von Stand zu Stand unterwegs sein – Waldviertler Lebensfreude, hautnah am Publikum!

Die Eröffnung von waldviertelpur findet am 16. Mai, um 12 Uhr mit NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und NÖ-Tourismuslandesrätin Petra Bohuslav statt. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Musikverein Gföhl, die Singgemeinschaft der Bäuerinnen Gföhl und die Schönbacher Schuachplattler. Danach und an den beiden weiteren Festtagen führt ORF-Moderator David Pearson durch das Programm.

Details zu Ausstellern, Programm und Angeboten sowie den aktuellen Standplan gibt’s auf www.waldviertelpur.at

(Red)