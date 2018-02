Auf Twitter schimpfen alle über die Ballett-Hosen

Noch während die offizielle Eröffnung des diesjährigen, 62. Wiener Opernballs durch die 144 Debütantenpaare über die Bühne geht, zerreißen sich via Twitter tausende User über den größten Ball der Hauptstadt das Maul – einerseits ist das richtig amüsant, andererseits sind manche der Kommentare schon etwas zweifelhaft.

Allen voran die männlichen Ballett-Tänzer – besser gesagt deren Hosen – sorgen für viel Gesprächsstoff ("Die Hosen der männlichen Ballettänzer schauen so popohaft aus" oder "Jetzt ziehts den armen Tänzern doch a Hosen an"). Die meisten Tweets wurden garantiert über die Outfits der Tänzer verfasst, allerdings gab es am diesjährigen Opernball ansonsten auch nicht allzu viel zu sehen. Abgesehen von der nackten Femen-Aktivistin, die noch draußen vor der Oper den Red Carpet stürmte.

Auch die Politiker bekamen via Twitter ihr Fett weg – sogar einer, der sich noch nicht mal am Opernball blicken ließ. Vizekanzler Heinz-Christian Strache nämlich verbringt den heutigen Abend lieber weit weg von Wien in den Tiroler Bergen, worüber sich auf Twitter so mancher Nutzer freut ("Gute Nachricht für den #Opernball: #HCStrache ist fern ab von Wien in der Einsamkeit der Berge. Er sollte dort bleiben.").

Hier ein Auszug der Tweets zu den Tänzern:

Ich bewundere die Tänzer in den Eierkneiferstrumpfhosen, dürfen keine Gefühle bei den feschn Madeln bekommen ... 😂#Opernball — Walter G (@Walter_G__) 8. Februar 2018

Eigentlich haben doch immer die Frauen zu wenig an... die Baletttänzer schaffen es dieses Jahr aber deutlich die Augen auf sich zu ziehen #Opernball — KaRo (@KaRo22622318) 8. Februar 2018

Als ob sich irgendjemand bei der Eröffnung auf etwas anderes konzentrieren würde als auf die...naja...sagen wir Strumpfhosen der Balletttänzer.#Opernball — Cornelia Ertl (@connyertl) 8. Februar 2018

#Opernball Also wenn die Männer wirklich alle so ein Gerät hätten,auf nach Hollywood in die Pornobranche😈😈😈😈😈😈😈😈 — 👅Dirty👅Guy👅 (@WilliWo99610109) 8. Februar 2018

womit haben die eigentlich vorn ausgestopft? aussiebum? #opernball — mike (@auermike) 8. Februar 2018

Jetzt ziehts den armen Tänzern doch a Hosen an 🤔🙈 #opernball — Dieter Derdak (@elditre) 8. Februar 2018

Was haben die Tänzer da vorne in ihrer Hose drinnen? #opernball — Gino Cultura (@ginocultura) 8. Februar 2018

Sollte ich so eine Balletthose tragen, würde ich wegen Erregung öffentlichen Ergernisses verhaftet. #opernball — Der Beck (@der_beck) 8. Februar 2018

#Opernball Mit so ner Hose wäre DURCHFALL geradezu „epic fail“.... 😳🤪 — Torsten Strauß (@IcemanTS1) 8. Februar 2018

Die Hosen der männlichen Ballettänzer schauen so popohaft aus...#opernball — Hier Namen einfügen (@MissEvaGenoveva) 8. Februar 2018

Ja die "Hosen" haben schon einiges an Aufmerksamkeit gefordert #Opernball — KaRo (@KaRo22622318) 8. Februar 2018

Und hier noch ein paar weitere Tweets zum Ball der Bälle:

@consertum Ist Melanie Griffith schon die Nase runtergefallen?#Opernball — Doris Brockmann (@DorisBrockmann) 8. Februar 2018

Gute Nachricht für den #Opernball: #HCStrache ist fern ab von Wien in der Einsamkeit der Berge. Er sollte dort bleiben. — Holger Rabbe (@HaerryChief) 8. Februar 2018

Durch den #Opernball erfahre ich so viel unnützes Wissen über unsere Promis und Politiker wie das ganze Jahr nicht. — Raffaela Versa (@DieRaffa) 8. Februar 2018

Vor allem: Kurz ist an Häupl vorbei :) Kurz bemerkt den Fauxpas und dreht sich zu Häupl. Konnte man nicht gut und genau sehen... #drama #opernball — Phil Kaufmann (@Plapperbaer) 8. Februar 2018

Ich würd auch gerne tausende Euro zahlen, um mich auf sehr engem Raum mit Menschen, die ich nicht mag zu betrinken. #opernball — Schnupperluft (@Schnupperluft) 8. Februar 2018

Irgendwie haben wir Österreicher und Österreicherinnen schon einen ordentlichen Klescher, dass wir kollektiv jedes Jahr #Opernball schauen. Es ist nie der selbe, aber immer das gleiche. 🤪🍸🎉 — Dennis Beck (@DennisBeck_w) 8. Februar 2018

