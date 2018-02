Familie Strache: Berghütte statt Tanzparkett

Seinen ersten Opernball als Vizekanzler hat Heinz-Christian Strache (FPÖ) dieses Jahr geschwänzt. Schon im Vorfeld hieß es, er wird das Mega-Event nicht besuchen.

Nun hat Strache per Facebook verraten, was er stattdessen macht. Er teilte ein Selfie im Kerzenschein, das ihn und seine Ehefrau Philippa in einer urigen Umgebung zeigt.

"Mit meiner Familie auf 1.700 Metern in einer urigen Tiroler Berghütte", schreibt er dazu. "Ein besonders schönes Kontrastprogramm zum Opernball", findet er.

Wohl ein letztes Entspannen vor seiner weiten Reise zu den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Lesen Sie hier, welche Wettkämpfe Strache dort live miterleben wird.

Politisch wird die Regierung am Opernball dennoch würdig vertreten: Sebastian Kurz gibt sein Balldebüt als Bundeskanzler. In der Loge wird prominenter Besuch empfangen. Alle Infos hier.

(red)