Lugner-Gast Melanie Griffith nickte ein

Weil er schwer verkühlt ist (Nebenhöhle), musste er sein traditionelles Botox-Update bei Beauty-Doc Artur Worseg spritzen. Bis zuletzt kämpfte Lugner um die gesichtsplanierende Maßnahme. Worseg stand in Alarmbereitschaft. Doch es ging einfach nicht: "Es ist alles zu", so Mörtel verschnupft.

Schauspielerin Melanie Griffith - Richard Mörtl Lugners Stargast 2018 (Bild: picturedesk.com) Schauspielerin Melanie Griffith - Richard Mörtl Lugners Stargast 2018 (Bild: picturedesk.com)

Glatt lief's dafür bei seinem Stargast Melanie Griffith. Lugners Miet-Seniorin exhumierte ein über 20 Jahre altes Kleid, als sie Punkt 21.45 Uhr von Lugner an der Hand über den roten Teppich in die Oper gezerrt wurde. Die hochgeschlossene schwarze Robe des kürzlich verblichenen Desigeners Azzedine Alaia passte noch immer exzellent, brachte sie in der stickigen Oper aber ins Schwitzen.

Warm wurde auch Lugner – wegen des Kleider-Wirrwarrs seiner Begleitung. Nachdem Simona von Mörtel eine Balmain-Robe um stattliche 2.900 Euro erhalten hatte, verliebte sie sich Donnerstagvormittag in der Lugner-City in ein 139-Euro-Tücherl. Letztlich kam sie doch in Balmain und amüsierte sich mit der US-Schauspielerin und "Heute"-Opernball-Prinzessin Tijana in der Lugner-Loge – "am Juchee" (Zitat Mörtel).

Apropos Juchee: Mörtels größter Wunsch? Nach dem ORF-Mittellogen-Interview mit Schauspielerin Griffith ein Tänzchen wagen. Ob das Ansinnen umsetzbar war: unklar. Denn schon bei der Eröffnung wurden die Augen der 60-Jährigen schwer. Der Jetlag. Für Ausgeschlafene löst ATV das Rätsel heute ab 20.15 Uhr im Fernsehen auf.

Das essen die Lugner-Gäste vor dem Ball

(coi)