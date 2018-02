Hailee Steinfeld datet "One Direction"-Star

Vergangenen Samstag besuchte Sängerin und Schauspielerin Hailee Steinfeld ("Pitch Perfect 2") mit dem "One Direction"-Star Niall Horan die "Backstreet Boys"-Show in Las Vegas.

Augenzeugen berichteten auf Twitter, dass die beiden jede Menge Spaß zusammen hatten. Nach dem Konzert ging es weiter in den VIP-Bereich des Edel-Clubs "XS" im Wyonn Hotel. Dort sollen die beiden heftig miteinander geflirtet haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hailee und Niall zusammen gesehen wurden. Im November wurden sie zusammen bei den "American Music Awards" in Los Angeles gesehen.

Im Dezember bezeichnete Niall Hailee auf Instagram als die "liebenswürdigste Person auf dem Planeten" und als "eine meiner besten Freunde". Dazu schrieb er noch "Liebe dich Hails".

More video of @NiallOfficial & @HaileeSteinfeld during IWITW #BSBVegas pic.twitter.com/fJmSqDsNry