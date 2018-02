Nackte Brüste am Red Carpet des Opernballs

Nackte Brüste statt tiefem De­kolle­té: Weil Petro Poroschenko, der Präsident der Ukraine zu Gast am Ball der Bälle ist, wurde auch Femen aufmerksam. Eine der Aktivistinnen riss sich am Roten Teppich das Oberteil vom Körper.

Darunter kam der Schriftzug "Poroshenko get the fuck out" (engl.: Poroschenko schleich dich), aufgepinselt auf ihre nackte Haut, zum Vorschein.

Kurzes Intermezzo am Red Carpet

Die Polizei ist vor der Oper zahlreich vertreten. Nach wenigen Sekunden drückten die Beamten die Aktivistin, die mit langem schwarzen Rock, hohen Handschuhen und schwarzem Schleier bekleidet war, zu Boden. Kurz danach wurde die Frau auf die Polizeistation gebracht.

Laut Informationen von Polizeisprecher Harald Söros ist die Frau 25 Jahre alt. Sie wird wegen Ordnungsstörung und Anstandsverletzung angezeigt.

Kein Treffen zwischen Ukraine-Präsident und Femen-Aktivistin

Poroschenko, der Gast von Bundespräsident Alexander van der Bellen ist, bekam die Aktivistin nicht zu sehen.

