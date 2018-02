Briten-Blatt macht Lugner zum Russen-Milliardär

In Österreich wäre es eine Kündigung für den Journalisten, in England wird's kaum jemand merken: In einem Artikel der englischen Boulevard-Zeitung "Daily Mail" wurde auch ein Foto von Richard Lugner, seiner Simona und Stargast Melanie Griffith gezeigt.

Russischer Milliardär und Unternehmer

Der Untertitel des Fotos sorgt für Lacher. "Mingling: Griffith poses for a photo with Russian billionare and entrepreneur Richard Lugner and his companion". Übersetzt bedeutet das: Mischte sich unters Volk: Griffith posiert für ein Foto mit dem russischen Milliardär und Unternehmer Richard Lugner und seiner Begleiterin.

Wie das Blatt darauf kam, dass der Wiener Baumeister Wurzeln am Ural habe, wird wohl auf ewig unerklärlich bleiben. Freuen dürfte ihn jedoch, sollte er jemals davon erfahren, dass er eine Nacht lang im Geld schwamm wie sonst nur Dagobert Duck, der Erpel aus Entenhausen.

