Diskussion um dieses Kleid von Melanie Griffith

Schwarz, bodenlang, hochgeschlossen, züchtig – manche würden es gar prüde nennen: Lugner-Stargast Melanie Griffith spaltet mit ihrer Robe am Wiener Opernball die "Heute"-Community.

Umfrage Wie finden Sie Griffiths Opernball-Robe? Sehr schön!

Ich bin nicht begeistert, aber es ist okay.

Zu schlicht für den Opernball!

Das gute Stück wurde bereits vor 20 Jahren von Designer Azzedine Alaia entworfen, der erst kürzlich verstorben ist. Griffith wählte das schwarze Kleid – sie kombinierte das maßgeschneiderte Gewand am Donnerstag mit einem roten Collier – wohl auch in Gedenken an den Modeschöpfer.

Für viele unserer Leser eine stilsichere, klassische Entscheidung. Aber nicht alle können sich damit anfreunden: In einer Umfrage auf Facebook gaben 60 Prozent an, das Stück erinnere sie an Trauergewand. Manche fanden es sogar "untauglich für den Opernball" und empfahlen: "Ab in die Mottenkiste!"

