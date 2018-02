Cathy Lugner: "Mir tun die Grätschen weh..."

Während in der Staatsoper in der Nacht auf den heutigen Freitag noch fest gefeiert wurde, verließen manch bekannte Gesichter den Ball der Bälle schon früher.

"Heute"-Redakteurin Maria Ratzinger Stars und Sternchen der österreichischen Promiszene am roten Teppich abgefangen. Neben Freude und Müdigkeit war auch der Schmerz offenbar ein ständiger Begleiter.

"Mir tun die Grätschen weh...", gibt Playboy-Model Cathy Lugner Einblick in ihre Ballnacht (Zu Deutsch: Beine, Anm.). "Mir tun die Füße weh, alles. Ich bin jetzt froh, wenn ich in mein Bettchen darf."

Opernball 2018: Die Eröffnung

Unterdessen musste Designerin Silvia Schneider bis zuletzt kämpfen, denn eine der Damen hätte eine Stunde vor dem Ball noch immer nicht in ihr Kleid gepasst und eingenäht werden müssen.

Artur Worseg: "Es ist so grauslich da drinnen"

Beauty-Chirurg Artur Worseg schwärmt hingegen von Richard "Mörtel" Lugners Stargast Melanie Griffith: "Die ist eh eine ganz Lockere". Anfänglich hätte er sie eher spröde eingeschätzt, doch das Gespräch mit ihr sei sehr angenehm verlaufen. Was man am Opernball auf keinen Fall machen sollte? "Würschtel essen", findet Worseg: "Es ist so grauslich da drinnen. Essen alle Würschtel, es ist zum Kotzen."

Die schönsten Roben vom Opernball 2018

Auch der Wiener Bürgermeister Michael Häupl war ganz begeistert. Besonders gefallen hätte ihm die Eröffnung. Ob er den Opernball auch besuchen werde, wenn er nicht mehr Stadtchef sei? "Äh...tch...werden wir sehen. Das weiß ich heute nicht", so Häupl. "Sag niemals nie. Es ist heute mein letzter Opernball als Wiener Bürgermeister gewesen. Das ist das einzig Unumstößliche."

Ebenfalls "schon dahin" waren Bundeskanzler Sebastian Kurz, Ex-Sozialminister Rudolf Hundstorfer, Verleger Christian W. Mucha mit Ehefrau Ekaterina Mucha und die Botox-Boys, die den Opernball zu später Stunde gar mit dem Kölner Karneval verglichen.

Opernball 2018 - Eva Dichand und Gäste

(rcp)