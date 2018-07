"Erster Schultag" mit Bieranstich in Salzburg

Lange bevor die Salzburger Festspiele mit dem heurigen Gast-Redner Philipp Blom und Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 27. Juli offiziell eröffnet werden - und auch lange bevor die erste Premiere - die des "Jedermann" am 22. Juli - über die Bühne geht, trafen sich bereits die Akteure zum gemütlichen Get Together in Hannes Bachmanns "Krimpelstätter".

Es mutete ein wenig wie der "erste Schultag" an, denn alle Künstler trugen auf ihrer Kleiden Aufkleber mit dem Namen der jeweiligen Produktion, für die sie engagiert sind. Außer natürlich Tobias Moretti - den erkennt ja ohnehin jeder als "Jedermann".

Traditionell wird im Gastgarten auch das erste Festspiel-Bier angezapft. Meist darf oder muss ein Neuer ans Werk. Das Los fiel diesmal auf Matthias Goerne, der heuer in der bereits seit Monaten ausverkauften „Zauberflöte“ den Sarastro spielen wird. Nur vier Schläge hat er dafür gebraucht: „Ist ja normal, dass man dabei Lampenfieber hat, wenn man es noch nie gemacht hat“, so der deutsche Opern-Sänger.

"Hunger"-Künstler

Zwischen zwei Frauen einmal mehr Jedermann Tobias Moretti. Er kurvte mit Ehefrau Julia auf dem Motorrad zum Fest, wo ihn bereits seine „Buhlschaft“ Stefanie Reinsperger erwartete. Tobias Moretti:

„Wir proben seit ein paar Tagen auf dem Domplatz. Eine gigantische Kulisse, die einem jedes Mal aufs Neue wieder

beeindruckt." Er kennt die Spielstätte gut, gab der Star vor der Titel-Partie auch schon den Teufel und den Guten Gesellen.

Auch eine frühere Buhlschaft feiert ihre Rückkehr nach Salzburg. Die Oberösterreicherin Sophie Rois spielte bereits 1998 am Domplatz gemeinsam mit dem leider schon verstorbenen Gert Voss im Spiel vom Sterben des Reichen Mannes. Heuer ist sie im Theaterstück „Hunger“ zu sehen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(man)