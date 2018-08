"Jahrhundertfrau": Andre Hellers Mutter verstorben

"Uhren gibt es nicht mehr, Gespräche mit meiner Mutter in ihrem 102. Lebensjahr" lautet der Titel des neuesten Buches von Andre Heller. Seine Gesprächspartnerin und Mutter, Elisabeth Heller, ist am Dienstag in Wien verstorben.

Elisabeth Heller wurde fast 104 Jahre alt, sie kam am 9. August 1914 in Wien zur Welt, wuchs teilweise auch in Südtirol auf. Mit dem wohlhabenden Süßwarenfabrikanten Stephan Heller bekam sie zwei Söhne, Fritz und Franz Andre Heller. Nach dem Tod ihres Ehemannes leitete sie bis zu ihrere Pensionierung einen Haute-Couture-Salon.

"Jahrhundertfrau"

In einer Fernsehdokumentation namens "Elisabeth Heller - Die Jahrhundertfrau" erzählte Elisabeth Heller, dass sie sich nicht vor dem Tod fürchte: "Der Abschied von meinen Kindern, davor fürchte ich mich. Aber nicht vorm Sterben."

Neben ihrem berühmten Sohn Andre trauert auch ihr Enkelsohn Ferdinand um sie, er ist unter seinem Künstlernamen "Left Boy" als Musiker bekannt.



(red)