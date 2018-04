"Let's Dance"-Tänzer dated Miss-Anwärterin

Nach dem Aus bei "Let's Dance" muss Profitänzer Vadim Gaburzov gar nicht traurig sein, denn auf ihn wartet eine neue Liebe!

"Meet my girlfriend Nicole! I hope you'll visit me soon in Germany!" ("Lernt meine Freundin Nicole kennen! Hoffe du besuchst mich bald in Deutschland"), schrieb der Tänzer unter ein Foto, welches er vor zwei Tagen auf Instagram teilte. - Es zeigt ihn turtelnd mit Neo-Freundin Nicole.

Die Blondine sieht seiner langjährigen Profitanzpartnerin und Ex-Freundin Kathrin Menzinger zum Verwechseln ähnlich: Langes, wasserstoffblondes Haar, sportliche Figur und ein breites Lächeln.

Nach sieben Jahren gingen Menzinger und Garbuzov 2015 getrennte Wege, nun sieht es in Sachen Liebe wieder rosig für den 30-jährigen Ukrainer aus.

Die Neue an Vadims Seite ist Instagram-Bloggerin "Nicky Lopez". Sie scheint nicht nur auf Vadim sondern auch auf heiße Motorräder zu stehen. Als großer Moto-GP Fan ist die hübsche Blondine bei vielen Rennen dabei und postet dies auch fleißig auf ihrem Account.

Sie besuchte ihren Liebsten sogar schon am Set von "Let's Dance".

Doch die Niederösterreicherin schient noch viel ambitioniertere Pläne zu haben als "nur" Instagram-Star mit über 17.000 Followern zu sein.

Nicky konnte sich ein Ticket zur Wahl der Miss Niederösterreich 2018 sichern und wird dort versuchen sich das begehrte Krönchen bei Wahl am 5. April zu ergattern.

Wie oft die beiden es dann schaffen werden sich zu sehen, wenn sie tatsächlich den Titel holen kann, ist fraglich. Wir wünschen den beiden aber alles Gute!

(vaf)