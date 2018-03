14 Schönheiten rittern um den Titel am 8. April 2018

Witziges Shooting der diesjährigen Kandidatinnen für die Miss OÖ-Wahl. Cool wie die Mädels sind auch die Sprüche auf ihren T-Shirts: "Don' t mess with a Miss" oder "I woke up like this" oder, besonders witzig: "The original Miss". Wer da in der Jury sitzt, ist nicht zu beneiden, denn Eine ist schöner als die Andere.

Die neue Miss wird auf alle Fälle am 8. April im Linzer Casino gewählt. Vergangene Woche fand das große Missenshooting mit Top-Fotograf Heli Mayr statt. Gestylt wurden die Kandidatinnen von der Cambio Beauty Academy. Für das große Gruppenbild wurden die Miss OÖ-Anwärterinnen vom Wäschelabel "eden garments" in Szene gesetzt.

Mit dabei sind heuer auch die Linzerinnen Diana Seyr, Eva Binder, Lea Schwarz, Daniela Zivkov und Blanca Sabine Friedrich. Sie kämpfen mit Cornelia Pirchfellner, Dominica Ferkova, Isabella Altendorfer, Jasmin Stellnberger, Laura Elena Renz, Sarah Grabner, Sofia Promberger, Tanja Obermüller und Vanessa Keldorfer um den Titel.

(man)