Ab in den Süden: So überwintern unsere Promis

Salzige Küsse am sonnigen Strand .... Naja, die wird es wohl im Falle von Nina Bambi Bruckner schon geben ... es fragt sich allerdings, wer genau in den Genuss kommt. Richard Lugner oder doch eher Ex-Mann Senad, mit dem sie seit ein paar Monaten wieder verlobt ist?

Auf alle Fälle erreichen uns fast stündlich Urlaubsimpressionen von diesem - äh - Familienurlaub. Denn Bambi hat nicht nur Senad, sondern auch ihre gemeinsamen Kinder Larissa und Lionel mit im Gepäck. Da friert Richard Lugner trotz 28 Grad auf den Malediven ein bisserl das Lächeln ein.

Wolfram Pirchner, Ex-Moderator des ORF und Neo-ÖVP Kandidat für Niederösterreich tankt vor der bevorstehenden Wahl Ende Jänner noch einmal ordentlich Energie in Kapstadt. Dort verlebt Pirchner eine sehr schöne Zeit mit seiner 17-jährigen Tochter Sophie - sie besuchten die Pinguine in Boulders, futterten Makis mit fangfrischem Fisch im "Dunes" und knipsten Urlaubserinnerungen am Kap der Guten Hoffnung.

Alle Jahre wieder fliehen Verleger-Paar Ekaterina und Christian W. Mucha vor dem Winter - heuer wieder nach Thailand, wo sie viele Eindrücke dieser pulsierenden Stadt gewinnen konnten. Sightseeing pur auf den schwimmenden Märkten und beim prunktvollen Königsplast. Dazwischen eine Massage oder einfach nur relaxen auf "Balkonien".

Thailand ist auch das Reiseziel von Pul4-Moderatorin Johanna Setzer. Sie besuchte in Phuket bereits eine Auffangstation für entlaufene und verletzte Tiger und ging auf Tuchfühlung mit einem herzigen Dickhäuter - und machte dabei überall eine sehr gute Figur in ihren Strandoutfits von Niki Beach aus Neusiedl oder Shopping-Beute aus Thailand.

(man)